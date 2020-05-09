Microsoft бесплатно заменит треснувшиеся дисплеи в Surface Laptop 3

09.05.2020, 13:53, Разное

На портале техподержки Microsoft появились данные, касающиеся ремонта Surface Laptop 3. В случае поломки экранов их будут менять бесплатно.

По словам представителей IT-корпорации из США Microsoft, они получили сообщения о растрескивании дисплеев Surface Laptop 3 и пришли к выводу, что в отдельных случаях инородные твердые частицы способны вызвать волоски трещин в стекле, которые кажутся неожиданно появившимися. Сотрудники технологического гиганта посоветовали всем, кто столкнуться с данной проблемой, обратиться за помощью в службу поддержки для получения бесплатного ремонта ноутбука. Те, кто уже обращался по данному вопросу прежде и заплатил за ремонт потрескавшихся дисплеев, получат компенсацию.

Ранее сообщалось, что Microsoft в рамках форума Inside Xbox 2020 пояснила о 13 играх для приставки Xbox Series X. Этими проектами являются Assasin’s Creed, The Ascent, Medium и некоторые другие. Игры получили поддержку сервиса Smart Delivery, благодаря чему они воспроизводятся на обновленной версии консоли.