«Расправил крылья»: Собчак считает, развод преобразил Виторгана

09.05.2020, 13:53, Разное

Ксения Собчак, общаясь с Екатериной Варнавой в рамках своего авторского шоу, коснулась темы их с Максимом Виторганом расставания. По мнению журналистки, развод с ней пошел на пользу ее экс-супругу, он буквально «расправил крылья».

Сейчас актер, отмечает Собчак, выглядит уверенным в себе мужчиной, стал более «пробивным», хотя в браке с ним она не замечала особой инициативности с его стороны. Телеведущая рада, что Виторган нашел новую любовь в лице Нино Нинидзе, с которой они составляют прекрасную пару. В отношениях с грузинской актрисой он «расправил крылья» и является для избранницы надежным плечом.



Собчак нравится, насколько любовь преобразила ее бывшего мужа. Даже их общие друзья, призналась журналистка, констатируют, Виторган после развода с ней стал намного активнее. Сама телеведущая счастлива с Богомоловым Константином. Варнава признала, в новых отношениях Собчак, отдавшая первенство в семье мужчине, демонстрирует женственность и нежность.