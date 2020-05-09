 

«Расправил крылья»: Собчак считает, развод преобразил Виторгана

09.05.2020, 13:53, Разное

Ксения Собчак, общаясь с Екатериной Варнавой в рамках своего авторского шоу, коснулась темы их с Максимом Виторганом расставания. По мнению журналистки, развод с ней пошел на пользу ее экс-супругу, он буквально «расправил крылья».
Сейчас актер, отмечает Собчак, выглядит уверенным в себе мужчиной, стал более «пробивным», хотя в браке с ним она не замечала особой инициативности с его стороны. Телеведущая рада, что Виторган нашел новую любовь в лице Нино Нинидзе, с которой они составляют прекрасную пару. В отношениях с грузинской актрисой он «расправил крылья» и является для избранницы надежным плечом.


Собчак нравится, насколько любовь преобразила ее бывшего мужа. Даже их общие друзья, призналась журналистка, констатируют, Виторган после развода с ней стал намного активнее. Сама телеведущая счастлива с Богомоловым Константином. Варнава признала, в новых отношениях Собчак, отдавшая первенство в семье мужчине, демонстрирует женственность и нежность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Скандалы: Бери, если найдешь

08.04 / Медики назвали способы, помогающие победить похмелье за один час

29.04 / Компания LG готовится выпустить бюджетный смартфон Premier с приставкой в названии Pro Plus

30.03 / “На улицы Нью-Йорка вывели национальную гвардию”: Дарья Повереннова рассказала о ситуации в США

03.04 / Samsung Galaxy Note 20+ заметили в бенчмарке Geekbench

10.04 / Рейтинг Трампа взлетел на фоне пандемии коронавируса

30.03 / Мнение: Закройте, нам дует

14.04 / Вакцина близко? Ученые обнаружили слабое место коронавируса

01.04 / Что произошло за ночь 1 апреля

18.04 / Смартфон Samsung Galaxy Note20 впечатлит увеличенной ёмкостью аккумулятора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска