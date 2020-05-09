Путин поручил выплатить по 75 тысяч рублей ко Дню Победы ветеранам с паспортами РФ из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья

09.05.2020, 13:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей ($1000) ветеранам войны с российскими паспортами, которые живут на территориях сепаратистских Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Выплаты приурочены к 75-й годовщине Победы, указ размещен на сайте Кремля.

Деньги получат:

инвалидам Великой Отечественной войны,

ветеранам Великой Отечественной войны,

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией,

вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Абхазия (в советское время – автономная республика в составе Грузии) провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Тогда независимость Абхазии не признали ни Грузия, ни другие государства мира. В 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны независимость региона признала Россия, а затем еще пять государств, в том числе Сирия.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после “пятидневной войны” в августе 2008 года. Россия признала независимость региона, в Южной Осетии размещены российские военные, регион получает военную и финансовую помощь от Кремля.

Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны.

Приднестровье – сепаратистский регион Молдовы, фактически неподконтрольный Кишиневу с 1992 года. По молдавским законам территория на левом берегу Днестра с населением около полумиллиона человек имеет статус “автономного территориального образования с особым правовым статусом”. Россия при этом уже более двадцати лет держит в Приднестровье около 1500 военных и отказывается выводить их.