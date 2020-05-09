 

Во Львовской области после резкого роста числа больных с COVID-19 фиксируется его снижение

09.05.2020, 13:33, Новости дня

Во Львовской области после трех дней роста числа выявленных больных COVID-19 сегодня зафиксировано его снижение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

За сутки было выявлено 39 инфицированных. 

По состоянию на 9.00 во Львове и Львовской области подтверждено 699 случаев COVID-19, из них 18 – летальные.

В больницах находится 260 человек. Из них в реанимации – 22 человека, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено шесть человек.

8 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти Львовской области собирают штаб быстрого реагирования из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в регионе – вчера новых заболевших было 65.

Садовый сказал, что некоторые ослабления карантина, разрешенные Кабинетом Министров, во Львове пока не вступят в силу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки выявлено 515 новых случаев коронавирусной инфекции, за время эпидемии заболело 14 710 человек, умерло – 376.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Ученые назвали способ без лекарств побороть коронавирус

29.04 / Мнения: Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

02.05 / Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

16.04 / В РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома

02.04 / Беларусь намерена купить у России 2 млн тонн нефти по 4 доллара за баррель

14.04 / Лавров прокомментировал претензии Вашингтона к ВОЗ

14.04 / Вирусолог оценил риск заразиться COVID-19 через банковскую карту

24.04 / Путин потребовал как можно скорее доставить реанимобили в регионы

26.03 / Конгресс США не дал денег на закупку нефти в стратегический резерв

29.04 / Самолет с российскими школьниками вылетел из Нью-Йорка в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска