Во Львовской области после резкого роста числа больных с COVID-19 фиксируется его снижение

09.05.2020, 13:33, Новости дня

Во Львовской области после трех дней роста числа выявленных больных COVID-19 сегодня зафиксировано его снижение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

За сутки было выявлено 39 инфицированных.

По состоянию на 9.00 во Львове и Львовской области подтверждено 699 случаев COVID-19, из них 18 – летальные.

В больницах находится 260 человек. Из них в реанимации – 22 человека, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено шесть человек.

8 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти Львовской области собирают штаб быстрого реагирования из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в регионе – вчера новых заболевших было 65.

Садовый сказал, что некоторые ослабления карантина, разрешенные Кабинетом Министров, во Львове пока не вступят в силу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки выявлено 515 новых случаев коронавирусной инфекции, за время эпидемии заболело 14 710 человек, умерло – 376.