“Всего плюс 15 кг”: Елена Подкаминская удивила фанатов большим “беременным” животом

09.05.2020, 13:30, Разное

Популярная актриса Елена Подкаминская разместила на своей странице в Instagram свежую публикацию из серии фотоснимков, на которой вновь предстала с большим “беременным” животом. Пост знаменитости вызвал удивление подписчиков, ведь звезда только-только в феврале родила третьего ребенка.

Примечательно, что еще на недавних снимках звезда популярных телесериалов “ИП Пирогова” и “Кухня” демонстрировала весьма стройную фигуру: ей удалось быстро восстановить форму после рождения малыша в феврале. По словам Елены Подкаминской, достижениями в этом плане она обязана своей приверженности принципам раздельного питания, в рамках которого продукты растительного и животного происхождения употребляются отдельно. Однако свежая публикация поначалу попросту вызвала недоумение поклонников, так как на них актриса позирует с огромным животом, явно демонстрирующим наличие беременности. Впрочем, сомнения посетителей микроблога знаменитость сразу развеяла, сопроводив фотоколлаж пояснениями. Выяснилось, что фотографии являются архивными, и на них Подкаминская позирует в рамках телесъемки, находясь на 9 месяце беременности. К слову, она упомянула, что к тому моменту поправилась на 15 кг.

Свежая публикация стала поводом для подписчиков артистки в очередной раз похвалить её внешние данные. Причем поклонники заверили любимицу, что она абсолютно прекрасна как в своем “стройном” состоянии, так и в “беременном”. “Вы везде как статуэточка”, – резюмировала общее мнение одна из поклонниц. Менее, чем за сутки, пост звезды набрал более 50 тысяч “лайков”.