Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты

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09.05.2020, 13:30, Новости дня

Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«В честь Дня Победы неизвестные частично раскрасили в черный и оранжевый цвета знак на въезде в Одессу со стороны Овидиопольской дороги. Фото раскрашенного знака публикуют очевидцы в социальных сетях», пишет местное интернет-издание «Таймер».

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Публикация от ТАЙМЕР – Новости (@timer.odessa) 9 Май 2020 в 2:37 PDT

Между тем закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тыс. гривен – от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.  

Ранее 9 мая президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне заявил о планах установить четыре колокола Победы, причем два из них – в российском Симферополе и неподконтрольном киевской власти Донецке.



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