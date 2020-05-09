Песня «День Победы» прозвучала в рамках акции по всей Украине

09.05.2020, 13:30, Новости дня

Песня «День Победы» прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Инициативу поддержали как политики и общественные организации, так и простые граждане.

Ровно в полдень эту песню на площади Победы в центре Киева спели представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», среди которых были сопредседатели движения Виктор Медведчук и Юрий Бойко, передает ТАСС.

Также песня «День победы» звучала в общественном и личном транспорте, на улицах и в парках.

Инициатива была предложена телеканалом «112 Украина». В субботу эфир канала посвящен ветеранам и труженикам тыла.

Другой украинский телеканал – «Интер» – запустил онлайн-марш памяти ко Дню Победы. В рамках него все желающие смогут пройти вместе символическим виртуальным маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям.

Ранее сообщалось, что киевляне несут цветы к могиле Неизвестного солдата, несмотря на карантин.

При этом официальных же мероприятий в День Победы на Украине не запланировано. Правительство приняло решение их отменить, пояснив это возможным обострением ситуации с распространением коронавируса.

8 мая на Украине отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Отметим, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не должен дать РФ «приватизировать Победу над нацизмом».

Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что президент Украины Владимир Зеленский произнес 8 мая правильные слова, почтив память павших советских солдат, но ни одному слову президента Украины верить невозможно.