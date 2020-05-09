Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана озвучила причину развода с ним

09.05.2020, 13:30, Разное

Актер и режиссер Федор Бондарчук был 25 лет женат на супруге Светлане, но потом он встретил и женился на молодой коллеге Паулине Андреевой. Бывшая жена артиста рассказала, что стало причиной их разлуки.

Федор Бондарчук 9 мая отмечает 53-летие, он продолжает сниматься и создавать новые картины. Режиссера и актера хорошо знают по фильмам «Девятая рота», «Сталинград» и другим, но также как сына автора картины «Война и мир», хорошего семьянина, отца и деда. В течение 25 лет знаменитость был женат на Светлане Бондарчук (Рудской), но позже они разошлись.

Светлана Рудская в 16-летнем возрасте, будучи в гостях у подруги, познакомилась с будущим супругом. Они понравились друг другу во время первой встречи, а позже начали вместе появляться на разных мероприятиях и вскоре стали жить в одной квартире. Пара связала себя брачными узами только после появления на свет сына Сергея, до этого не спеша расписываясь. Предложение любимой девушке актер сделал на съемочной площадке во время работы над клипом для Сергея Мазаева.

В течение 25 лет Светлану и Федора Бондарчуков считали идеальной парой, но через время появилась новость об их расставании. Как говорилось в официальном сообщении, оставаясь близкими людьми, экс-супруги приняли решение разойтись, но они до сих пор сохраняют уважение к родным, и между ними нет каких-либо обид и конфликтов.

По словам Светланы Бондарчук, ее экс-муж не ушел из семьи ради другой женщины, у них произошел пик в отношениях, который преодолеть не получилось, это и спровоцировало разлуку. Тем не менее, проведенное время вместе они считают прекрасным и благодарят друг друга за прожитые вместе годы.