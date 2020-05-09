Лукашенко ответил осуждающим его

09.05.2020, 13:24, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, почему не смог отказаться от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы.

"Мы просто не могли иначе", – сообщил Лукашенко, говоря о возможном осуждении такого решения.

Ранее Лукашенко решил не отменять военный парад, несмотря на распространение коронавируса и рекомендации Всемирной организации здравоохранения воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Лукашенко назвал белорусов наследниками победы, на которых "смотрят глаза погибших за свободу" советских солдат, партизан и узников концлагерей. "Они умерли, чтобы жили мы", – считает президент Белоруссии. А страну Лукашенко назвал памятником "той страшной войне".

Единственный на постсоветском пространстве военный парад в честь 75-летия Победы прошел в центре Минска. Над куполом здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны водрузили Знамя Победы. Зрители собрались на трибунах, установленных у стелы "Минск — город-герой". И хотя белорусские власти рекомендовали ветеранам в этом году остаться дома в связи эпидемиологической ситуацией, в числе празднующих немало пожилых людей. Вечером на площади Победы в Минске состоится концерт "Во славу общей Победы". В течение дня в белорусской столице планируются и другие тематические мероприятия, финальным аккордом станет фейерверк в восьми местах города. В областях и областных центрах страны крупных массовых мероприятий не планируется.