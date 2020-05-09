Германия благодарна за освобождение ее и Европы от национал-социализма

09.05.2020, 13:24, Новости дня

На Бранденбургских воротах в Берлине накануне вечером появилось слово "Спасибо". Световая проекция на русском, английском, французском и немецком языках появилась в день 75-летия освобождения Германии от нацизма.

"Danke": Brandenburger Tor zum Tag des Befreiung angestrahlt https://t.co/kPdkzD4Ljl pic.twitter.com/URgR0vi8Vw

— Berliner Morgenpost (@morgenpost) May 9, 2020

Вечером 8 мая 1945 года был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии. Световой проекцией на своем главном символе Берлин хотел спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма. Об этом сообщили в организации Kulturprojekte Berlin GmbH, ставшей инициатором акции.

В субботу, 9 мая, посол РФ в Германии Сергей Нечаев и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили цветы к монументу Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. В церемонии также участвовали премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен и послы ряда стран, передает "Интерфакс".

Масштабных мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны власти ФРГ решили не проводить из-за пандемии коронавируса COVID-19. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне выступил с обращением на улице и без широкой публики.

Однако, несмотря на карантин, от ближайшего железнодорожного вокзала к Трептов-парку идет непрерывный поток людей, передает РИА Новости. Небольшими группами люди идут возложить к монументу Воина-освободителя цветы — в основном красные гвоздики.

У входа в мемориальный комплекс стоят несколько автобусов с полицейскими, второй вход в парк перекрыт. Мероприятие проходит в доброжелательной атмосфере, люди соблюдают социальную дистанцию, пожилые идут в защитных масках.