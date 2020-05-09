Вдова Коби Брайанта подала в суд на полицию Лос-Анджелеса

09.05.2020, 13:24, Новости дня

Вдова Коби Брайанта Ванесса подала судебный иск к шерифу округа Лос-Анджелес из-за фотографий, сделанных с места крушения вертолета, в котором находился баскетболист с 13-летней дочкой.

Несколько сотрудников департамента шерифа сделали сфотографировали место авиакатастрофы и распространили фотографии в частном порядке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на People, в документе отмечается, что сотрудники не имели служебной необходимости в данных фотографиях.

Коби погиб в воскресенье, 26 января. Вертолет разбился близ города Калабасас, на борту, помимо баскетболиста и его дочери, находились друзья семьи. Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году.

Баскетболист в течение 20 сезонов выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф.