 

Мария Федункив опровергла миф, что в шоу-бизнесе “одни змеи”

09.05.2020, 13:09, Разное

Марина Федункив опровергла утверждения, что в шоу-бизнесе “одни змеи”. Знаменитость также не согласна с мнением о нереальности крепкой дружбы между музыкантами и актёрами.
Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив опровергает мифы о шоу-бизнесе и рассказывает, что в нём есть масса хороших и отзывчивых людей, не страдающих от звёздной болезни. В частности, знаменитость вспомнила об их дружбе с Лолитой Милявской. Важная встреча произошла во время гастролей певицы и, пообщавшись с ней лично, Федункив до сих пор считает её замечательным человеком. Аналогичного мнения актриса придерживается, рассказывая об Анне Плетневой. Звезды настолько хорошо поладили друг с другом, что даже записали дуэтную композицию.

Сама Марина Федункив считает себя очень общительным человеком. Актриса рассказывает, что может найти общий язык абсолютно с любым человеком вне зависимости от его социального статуса и пола. Главное, чтобы этот человек был ей приятен, а если потребуется помощь её друзьям, то знаменитость готова бросить всё и найти способ выйти из сложной ситуации.



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