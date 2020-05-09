Смартфон Huawei P Smart 2020 с Google-сервисами представлен в Европе

09.05.2020, 13:09, Разное

В Европе вскоре начнутся продажи нового смартфона Huawei P Smart 2020, который оснащен сервисами Google. Об этом официально рассказали представители китайской компании.

В настоящий момент любой желающий клиент имеет возможность оформить предзаказ на гаджет Huawei P Smart 2020 стоимостью 199 евро. На рынке новый девайс появится в голубом, зеленом и черном цветах уже 17 мая. Первым покупателям в виде бонусов предоставят динамик Bluetooth.

Смартфон оснащен однокристальным восьмиядерным процессором Kirin 710F, ЖК-экраном диагональю 6,21 дюйма и разрешением FHD+. Емкость оперативной памяти составляет 4 Гб, объем собственной памяти равен 128 Гб, увеличить его можно при помощи карты памяти microSD. Поклонники фотографий оценят двойную основную камеру на 13 и 2 Мп, параметры «фронталки» – 8 Мп. За автономность мобильного аппарата Huawei P Smart 2020 отвечает аккумуляторная батарея на 3400 мАч, заряжать девайс можно при помощи разъема USB-C. Остальные интересные детали нового смартфона китайского бренда – Wi-Fi 802 ac, NFC, Bluetooth 4.2 и сканер отпечатков пальцев, расположенный на обратной стороне.

Не так давно фирма Huawei презентовала новый смартфон Y8s, который тоже функционирует с сервисами Google. Аппарат получил от разработчиков 6,5-дюймовый дисплей, «челку» в верхней стороне дисплея, две селфи-камеры на 8 и 2 Мп, основную двойную камеру на 48 и 2 Мп. Базируется технологический продукт на процессоре Kirin 710.