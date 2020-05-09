Неизвестные сообщили о «минировании» двух вылетевших из Домодедово самолетов

09.05.2020, 13:08, Новости дня

Два самолета, вылетевшие из Домодедово в Сочи и Уфу, «заминированы» неизвестными, сообщил источник в авиационных кругах. Также поступило сообщение о «минировании» самого аэропорта.

Источник сообщил, что «на электронную почту кол-центра столичного аэропорта Домодедово пришло сообщение о «минировании» двух рейсов из Москвы – в Сочи и Уфу», передает ТАСС.

До этого неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово. Эвакуация не проводилась. Устанавливается и разыскивается автор данных сообщений.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что сотрудники Домодедово при поступлении анонимных угроз действуют по стандартному протоколу безопасности, в данном случае произошло так же: «После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввел необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности».

Напомним, подобные сообщения начали появляться в марте. Так, например, 21 марта угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов. Всего за это время были «заминированы» около 200 рейсов.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.