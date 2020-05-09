Слово «Спасибо» на русском и еще трех языках появилось на Бранденбургских воротах

09.05.2020, 13:08, Новости дня

Слово «Спасибо» на четырех языках, в том числе русском, появилось в пятницу, 8 мая, на символе Берлина – Бранденбургских воротах – по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма.

Надпись была спроецирована на четырех языках – русском, английском, французском и немецком. Над нею было высвечено «8 мая 1945», передает Deutsche Welle.

«В поздние часы 8 мая капитуляция вступила в силу. Берлин этой проекцией хотел направить сигнал и спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма», – заявили в организации Kulturprojekte Berlin GmbH, которая была инициатором акции.

Слова "спасибо", "thank you", "merci", "danke" высветились вечером 8 мая на Бранденбургских воротах. Берлин поблагодарил союзников за освобождение Европы от национал-социализма 75 лет назадhttps://t.co/pHaMpUrCYB pic.twitter.com/7QSJNexOE2

— DW на русском (@dw_russian) May 9, 2020

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что за начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия.

Российский МИД, комментируя публикацию, заявил, что Маас подвел черту под попытками некоторых западных стран исказить итоги Второй мировой войны.