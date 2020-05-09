Песня Максима Галкина и Алсу, чтение Юлии Снигирь и другие инициативы российских звезд по случаю Дня Победы

09.05.2020, 13:00, Разное

Карантин и пандемия — не повод забывать о значимых для общества датах, скорее наоборот, еще большая причина помнить о важных для страны моментах единения и чаще вспоминать друг и друге, своих родственниках и близких. О последнем решили напомнить и российские звезды, организовавшие сразу несколько акций к сегодняшней 75-й годовщине Великой Победы. Так, такие звезды шоу-бизнеса как Максим Галкин, Кети Топурия, Алсу, Лариса Долина, Любовь Успенская, Григорий Лепс и многие другие выпустили накануне 9 мая новую, посвященную этому дню песню. Автором музыки к композиции стал певец Сосо Павлиашвили, который и положил стихи Михаила Танича на новый мотив. Идея этой записи, по словам Сосо, появилась благодаря его жене Ирине, которая предложила ему и его другу Гарику Мартиросяну поддержать празднующих День Победы россиян во время изоляции и вспомнила слова Михаила Танича:

Я бесконечно горд и счастлив ощущать себя потомком настоящих победителей. Я сам являюсь внуком человека, который погиб на фронте, отдав свою жизнь за счастье, за радость, за мир и за Бога. Они отдали свою жизнь в войне с Сатаной. И огромная честь для меня то, что я могу сегодня представлять песню, которую мы написали в 1995 году с Михаилом Исаевичем Таничем. Она посвящается всем ветеранам, всем тем божественным людям, которые прошли этот ад и пекло, чтоб сохранить нам нашу жизнь и веру в Бога.

Лариса Долина, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Любовь Успенская во время исполнения песни

Еще одну — уже не музыкальную, а литературную инициативу организовали в Instagram с подачи Максима Виторгана такие российские актрисы как Юлия Снигирь и Чулпан Хаматова. Начиная с 12:00 и вплоть до 22:00 они будут читать в прямом эфире фрагменты произведения Светланы Алексиевич “У войны не женское лицо”. Книга белорусской писательницы, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе, представляет собой многоголосие из воспоминаний множества участвовавших в Великой Отечественной войне женщин. На фронте они столкнулись не только с ужасами боевых действий, но и жестокостью мужчин и непониманием других женщин. В акции принимают участие Светлана Устинова, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Алена Бабенко, Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Виктория Исакова и многие другие известные актрисы.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)7 Май 2020 в 11:13 PDT

Своеобразную личную акцию 1 мая запустила у себя в блоге и сама Юлия Пересильд. Вместе с дочерью Анной и Марией она каждый день выкладывает в блог ролики их исполнения песен военных лет. А после — поет эти композиции вместе со своими подписчиками.

Песни — моя слабость. Ещё до того, как стать актрисой я постоянно пела. Я не училась в музыкальной школе (к сожалению) , я совсем не музыкант, не певица. Но к песне я отношусь Особенно. Пою, когда мне хорошо и когда плохо, пою всегда. Люблю вслушиваться в каждое слово и сложить монолог, понять, про что эта песня. Вот скоро 9 мая. И решили с детьми выучить военные любимые песни и прикоснуться к их исполнению. Итак, с 1 по 9 мая я утром буду выкладывать 1 песню, а вечером в 19-20.00 буду выходить в прямой эфир и петь эту песню с вами. Те из вас, любой кто захочет присоединиться (для этого надо знать слова и мелодию) – присоединяйтесь споем вместе!!!! Буду присоединять вас в прямой эфир, знакомиться и просто петь!!! И так до 9 мая!

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)6 Май 2020 в 3:45 PDT

Вспомнить о том, что мирное небо над головой — настоящий дар, предлагает актриса Дарья Мельникова. У себя в Instagram она приглашает всех желающих присоединиться к флешмобу “мирноенебо75”: делать снимки неба над своей головой, чтобы собрать одну большую картину отмечающей годовщину большой страны:

Вы часто поднимаете взгляд в небо? А для того, чтобы сказать спасибо? В канун Дня Победы я предлагаю нам всем взглянуть на небо с благодарностью… тем, кто прошёл войну, кто боролся за то, чтобы мы без страха смотрели в прекрасную синеву мирного неба.

Дарья МельниковаНапоминаем, что сегодня вся страна празднует 75-летия со Дня Великой Победы. Этот день можно провести по-разному: за поздравлением знакомых ветеранов, просмотром военных фильмов, участием в акции “Бессмертный полк” (которая сегодня проходит онлайн), помощи благотворительным фондам в пользу стариков и ветеранов. Или же — за просмотром (а когда и участием) в одной из описанных инициатив.