“Наш герой!”: Навка показала воевавшего родственника

09.05.2020, 12:55, Разное

9 мая многие знаменитости вспоминают о воевавших на фронте родственниках, а также рассказывают, как проводят праздник. В этом году, к сожалению, большая часть населения России сидит дома из-за пандемии коронавируса, поэтому пришлось отказаться от ежегодной традиции сходить на Парад. Однако акцию “Бессмертный полк” в этом году было решено провести в интернете.

Татьяна Навка также рассказала о родственнике, который защищал Родину. Правда, вместо участия в онлайн-шествии, фигуристка сделала пост в своем инстаграм-аккаунте. Сначала она поздравила всех с Днем Победы и написала о важности чтить память тех, кто воевал на фронте, пережил блокаду и лагеря, а также трудился в тылу.

Позже спортсменка познакомила подписчиков с Петром Петровичем Навкой, который был красноармейцем и краснофлотцем. Мужчина пошел на войну в 30 лет, участвовал в освобождении Севастополя и получил ранение в марте 1942 года. Его наградили медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”, Орденами Красной Звезды и Отечественной Войны II степени. “Наш герой! Мы помним, мы гордимся!”, – написала Татьяна.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 9 Май 2020 в 12:57 PDT