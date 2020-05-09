 

Заткнувшая рот поклонникам Волочкова вызвала недоумение кривым шпагатом

09.05.2020, 12:55, Разное

Звезда бесконечных скандалов, королева эпатажа и талантливая балерина Анастасия Волочкова вновь проверяет на прочность выдержку своих подписчиков. Знаменитость не прекращает выкладывать провокационные посты и при этом не дает фолловерам высказаться.

Очередная экстравагантная публикация наверняка набрала бы море комментариев, среди которых было бы немало едких и ехидных. Но Волочкова заткнула хейтерам рот, попросту отключив возможность комментировать ее посты. А высказаться есть, о чем – накануне балерина огорошила фанатов кривым шпагатом.

Что повлияло на физическую форму 44-летней знаменитости – остается загадкой. Возможно причина кроется в карантинном режиме, а может, сказались пагубные пристрастия звезды. Но странного вида шпагат явно сигнализирует, что Волочкова переживает не лучшие времена. Дополнило живописный кадр сомнительное облачение дивы, изюминкой которого стал тигриный принт, занявший практически все ее звездное туловище.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Май 2020 в 4:27 PDT

К слову, Волочкова уже продолжительное время держит подписчиков в напряжении. То вызывает на дом парикмахера, то посещает спортивный зал. При этом многим остается непонятным, соблюдает ли танцовщица всеобщий режим самоизоляции или же является злостной нарушительницей карантина.



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