 

На сайте Xiaomi появился новый смартфон Redmi 9

09.05.2020, 12:54, Новости дня

На сайте компании Xiaomi появились подробности о новом смартфоне Redmi 9.

Эксперты прогнозируют, что данный девайс получит 4 гигабайта оперативной памяти. Напомним, ранее состоялась премьера новой линейки Note 9, состоящей из трех разных модификаций. Новинка сможет похвастаться доступным ценником и продвинутыми опциями. Предполагается, что в смартфоне применят мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80.

Напомним, еще в прошлом месяце продемонстрировали снимки не анонсированного девайса, который отличается тройной камерой. Предполагается, что под предстоящей новинкой подразумевается именно данное устройство, которому дали различные названия, но разработчики пока не подтвердили детали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Мишустин поручил сократить сроки сертификации иностранных аппаратов ИВЛ

31.03 / Китай переключился с коронавируса на экономику — в отличие от остального мира

13.04 / Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

21.04 / Глава Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

05.05 / Российские военные устроили для ветерана Великой Отечественной персональный парад

09.04 / Воронежский губернатор пообещал, что коронавирус не повлияет на реализацию нацпроектов

01.04 / В Раде зарегистрировали пять проектов постановлений для отмены закона о рынке земли

27.04 / Мошенники наживались на мнимой продаже пропусков для передвижения по Москве и области

09.05 / Путин: Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

04.05 / Азиатские рынки снизились на фоне споров США и Китая о происхождении коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска