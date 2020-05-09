На сайте Xiaomi появился новый смартфон Redmi 9
09.05.2020, 12:54, Новости дня
На сайте компании Xiaomi появились подробности о новом смартфоне Redmi 9.
Эксперты прогнозируют, что данный девайс получит 4 гигабайта оперативной памяти. Напомним, ранее состоялась премьера новой линейки Note 9, состоящей из трех разных модификаций. Новинка сможет похвастаться доступным ценником и продвинутыми опциями. Предполагается, что в смартфоне применят мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80.
Напомним, еще в прошлом месяце продемонстрировали снимки не анонсированного девайса, который отличается тройной камерой. Предполагается, что под предстоящей новинкой подразумевается именно данное устройство, которому дали различные названия, но разработчики пока не подтвердили детали.
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