 

LG выпустит смартфон Stylo 6 с тройной камерой и перьевым управлением

09.05.2020, 12:54, Новости дня

В Сети озвучили вероятную дату официальной презентации нового смартфона LG Stylo 6.

В частности, инсайдеры уверены, что новинка будет полностью рассекречена 18 мая, тогда как разработчики пока не анонсировали такое мероприятие. Готовящийся к выходу аппарат относится к среднему сегменту. В смартфоне предусмотрели фирменный стилус, которым можно управлять различными функциями аппарата. Пока сведений о размерах экрана нет, однако предполагается, что основная камера получит три объектива.

В свою очередь, уже через неделю станет возможным узнать остальные подробности об аппарате, а также его стоимость на глобальном рынке. Инсайдеры пока не обладают сведения о том, как будет выглядеть новый смартфон.



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