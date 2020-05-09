Бедрос и Филипп Киркоровы перезаписали «Алешу» через 35 лет

09.05.2020, 12:53, Разное

Певец Филипп Киркоров и его отец Бедрос спустя 35 лет записали новую версию композиции «Алеша» в честь юбилея победы СССР над Германией. Об этом знаменитый исполнитель пояснил в социальной сети Instagram.

В 1985 году Филипп и Бедрос Киркоровы впервые исполнили песню «Алеша», посвященную русскому солдату. Как заявил в личном микроблоге артист, он вместе с родителем подготовил подарок ветеранам войны, записав трек. По признанию исполнителя, в его жизни все началось в середине 80-х, когда он спел «Алешу» с отцом. В аккаунте певец разместил видеоролик, где находится в звукозаписывающей студии: здесь и происходил сам процесс обновления легендарной песни.

На видео слышны голоса Бедроса Киркорова и его сына. Их работа прозвучит в эфире Первого канала на мероприятии «Песни Великой Победы». Как позже выразился известный композитор Игорь Николаев, идея его коллег – очень хорошая. Поддержали певца и обычные подписчики, которые написали ряд комплиментов по этому поводу автору поста. «Трогательно очень», – отметил один из них.

В конце апреля Филипп Киркоров отпраздновал день рождения, среди гостей его праздника были Ани Лорак и Андрей Малахов. После их отъезда, как сообщалось, артист принял решение пройти всей семьей тест на коронавирус. Для этого он вызвал бригаду медиков, и первым сдал анализы. Всю процедуру музыкант снимал на камеру.