Ростех показал «ожившие» кадры военных лет

09.05.2020, 12:53, Разное

Сотрудники госкорпорации «Ростех» анимировали исторические снимки времен Второй мировой войны в рамках специального проекта «Оживший кадр». Соответственный видеоролик обнародован на канале компании в YouTube.

На архивных фотографиях «Ростех» продемонстрировал работу тыловиков, которые трудились для фронта. Благодаря новым технологиям изображения появляется эффект «живого» кадра, на котором действующие лица передвигаются, а механизмы и конструкции работают. Авторы показали на фотографиях деятельность заводов, моторов для авиационной техники и процедуру ремонта оборудования. Просматривая хронику, зритель может ознакомиться с цехами УВЗ, ОДК и прочих фабрик.

К примеру, на одном из снимков продемонстрирован процесс выполнения ремонта на Сталинградском тракторном заводе танка Т-26, который был задействован в самом начале войны между Германией и СССР. В ином кадре показан цех по изготовлению знаменитой боевой гусеничной машины Т-34 в Челябинске. Предприятие в этом городе оказалось вторым в государстве в 1943 году по количеству выпуска данного танка.

Т-34 выпускался серийно с 1940 года, он являлся основным в армии страны с 1942 по 1947 годы. Называется самым массовым танком войны 1941-1945 годов. Был сконструирован бюро харьковского завода №183 под началом Михаила Кошкина. До настоящего времени сохранилось большое число этих машин разных моделей в виде музейных экспонатов и монументов.