Зеленский захотел установить колокола Победы в Симферополе и Донецке

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09.05.2020, 12:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне сообщил о планах установить четыре колокола Победы, причем два из них – в российском Симферополе и неподконтрольном киевской власти Донецке.

«Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить на Украине четыре колокола», – сказал украинский президент, передает ТАСС.

Так, по словам Зеленского, первый колокол памяти будет установлен в Луганской области, где в 1942 году началось освобождение Украины. Второй поставят в Закарпатье, рядом с местом, где «завершилось изгнание захватчиков».

Примечательно, что еще два колокола Зеленский захотел установить в Донецке и Симферополе. «Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: колокол мира в Донецке и колокол единства в Симферополе», – сообщил он.

По словам президента, в момент, когда на Украине наступит мир, «четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины». «Каждый удар колокола запечатлеет в нашем сознании: помните, что единство – это залог нашего мира и нашей победы», – сказал Зеленский.

8 мая Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны во время рабочей поездки в Луганскую область.

Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Зеленский произнес правильные слова, почтив память павших советских солдат, но ни одному слову президента Украины верить невозможно.



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