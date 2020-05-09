МВД отказалось считать проживание не по адресу регистрации нарушением самоизоляции

09.05.2020, 12:48, Новости дня

Московские стражи порядка не станут привлекать к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»)», – сказали в пресс-службе полиции, передает ТАСС.

Так в ведомстве отреагировали на публикацию газеты «Ведомости», согласно которой на москвича был составлен протокол о нарушении правил самоизоляции за то, что он проживает не по месту регистрации в паспорте и вышел в ближайший магазин по месту своего фактического пребывания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая, а также обязал горожан с 12 мая носить маски и перчатки в общественных местах.