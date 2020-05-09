Мнение: Праздничные парады

09.05.2020, 12:42, Разное

Видео сегодняшних парадов, которые в связи с ситуацией с коронавирусом проходят в урезанном варианте.

Единственный большой полноценный военный парад пройдет сегодня в Минске.

Главный парад в Москве перенесли (возможно, пройдет 24 июня в 75-ю годовщину Парада Победы 1945 года).

Как уже отметили некоторые, понадобилась эпидемия коронавируса. чтобы на 9 мая не закрывали фанерками Мавзолей.

Воздушный парад в Москве.

Воздушный парад в Ленинграде.

Воздушный парад в Хабаровске

Воздушный парад в Хабаровске.

Воздушный парад в Севастополе. Начало в 10-40

Военный парад в Минске. Начало в 11-00