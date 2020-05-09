Мнение: Праздничные парады
09.05.2020, 12:42, Разное
Видео сегодняшних парадов, которые в связи с ситуацией с коронавирусом проходят в урезанном варианте.
Единственный большой полноценный военный парад пройдет сегодня в Минске.
Главный парад в Москве перенесли (возможно, пройдет 24 июня в 75-ю годовщину Парада Победы 1945 года).
Как уже отметили некоторые, понадобилась эпидемия коронавируса. чтобы на 9 мая не закрывали фанерками Мавзолей.
Воздушный парад в Москве.
Воздушный парад в Ленинграде.
Воздушный парад в Хабаровске
Воздушный парад в Хабаровске.
Воздушный парад в Севастополе. Начало в 10-40
Военный парад в Минске. Начало в 11-00
Источник: Colonel Cassad
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