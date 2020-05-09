ABC News – в эпоху коронавируса маска стала способом самовыражения

09.05.2020, 12:35, Новости дня

Несмотря на коронавирус, индустрия моды всё равно нашла, где себя проявить. В частности, это касается медицинских масок, которые стараниями модельеров становятся не только защитным снаряжением, но и дают возможность к самовыражению, передаёт ABC News. Как отмечает канал, при пошиве масок, — которые идут, в том числе и медработникам — дизайнеры перебирают различные фасоны, материалы и сюжеты, что даёт основания надеяться, что коронавирус оставит свой отпечаток, причём далеко не безобразный, и на истории моды.

На этой неделе бал Института костюма Met Gala, — пожалуй, крупнейшее мероприятие для знаменитостей, проводящееся в Нью-Йорке, — прошёл в виртуальном формате. В разгар кризиса индустрия моды всё равно находит, как себя проявить. И для многих маски стали не просто способом защитить себя, но и возможностью к самовыражению.

И вновь искусство имитирует жизнь.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Это означает любовь.

Это стена защитных масок, присланных губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо из самых отдалённых уголков США. Своеобразный символ безопасности.

ЭНДРЮ КУОМО: Таким образом люди говорят: «Мы переживаем за вас и хотим помочь».

Защитные маски превратились в главный элемент гардероба 2020 года; первый обязательный аксессуар, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Там, где мода встречается с функциональностью.

МЭТТЬЮ МАККОНАХИ, американский актёр: По-моему, самое время прищучить этого убийцу. Потому что нам ещё рано помирать.

Чтобы помочь сохранить средства индивидуальной защиты для тех, кто сражается с вирусом на передовой, Мэттью Макконахи опубликовал одно из многочисленных обучающих видео по созданию маски своими руками.

МЭТТЬЮ МАККОНАХИ: Закрепите её с помощью резиночек, и вы готовы.

Это, конечно, функциональный подход, но насколько такая маска вас красит? Здесь можно спросить у экспертов.

МАЙКЛ КОСТЕЛЛО, дизайнер одежды: Я сказал: мы сможем, у нас есть швейное оборудование, помещения — всё есть.

Дизайнер Майкл Костелло трудностей не боится. Его наряды можно нередко заметить на топовых знаменитостях, а теперь его работы украсили героев передовой.

МЕДРАБОТНИК: Мы хотим сказать спасибо за вашу помощь медицинским работникам.

Вдохновившись призывом модельера Кристиана Сириано создать маски для медработников, играющих важнейшую роль в борьбе с пандемией, Майкл бросил силы на пошив миллиона масок.

МАЙКЛ КОСТЕЛЛО: Это вновь вселило в меня надежду. Мы сподвигли очень много дизайнеров.

Задействовав свои многочисленные связи, Майкл уже отправил сотни тысяч масок. Кроме того, он подготовил коллекцию и для широкой общественности.

МАЙКЛ КОСТЕЛЛО: Она очень хорошо тянется. А эта сделана из неопрена, из которого шьют водолазные костюмы. Если вы устали (сдвигает маску на глаза. — ИноТВ), просто сделайте так, и всё.

ЙОАННА ХАУС ЛАЙНБЕРРИ, модель: Пусть сейчас повсюду коронавирус, я всё равно буду следить за модой, ему меня не сломить.

В период кризиса, чтобы поддержать наш боевой настрой, дизайнеры творят — кто во что горазд. Умопомрачительные варианты для походов в продуктовый магазин. Материал, оставшийся от пошива платьев, — теперь часть полноценного летнего костюма. Искусство авангарда можно носить на лице. Некоторые модели ближе к массовому потребителю, другие — для любителей гламурных образов.

ЙОАННА ХАУС ЛАЙНБЕРРИ: Если мы хотим подчеркнуть своё лицо, мы используем косметику, украшения. А теперь и маски станут частью того, как мы хотим представлять себя окружающим, частью нашего стиля.

Ищете непромокаемые опции? Пожалуйста.

ГРИЗЕЛЬ ЛОПЕЗ, дизайнер одежды: Многие маски делаются из бумаги, ткани, и им нужна дополнительная защита.

Дизайнер из Бруклина Гризел Лопез поняла, что её опыт с материалом под названием «винил» может пригодиться, чтобы защитить находящуюся под ним маску. Некоторые из её моделей были вдохновлены периодом пандемии испанского гриппа 1918 года.

ГРИЗЕЛЬ ЛОПЕЗ: Во внутреннем слое масок и шляп я использовала цветы и полынь.

В мире «быстрой моды» новым трендом может стать экологичность.

ГРИЗЕЛЬ ЛОПЕЗ: Очень многие вещи таким образом получат «вторую жизнь».

Модный бренд Kes, по всей видимости, с этой мыслью согласен. Журнал Vogue включил его продукцию в свою подборку рекомендуемых масок. Сейчас, когда покупателям приходится всё туже затягивать пояса, биоразлагаемые модели, которые можно стирать, пользуются большим спросом.

Вообще, в мире моды лицевые маски — это совсем не новинка. Спросите только у Кендис Куоко.

КЕНДИС КУОКО, дизайнер моды: Я хотела создать очень сильный образ в маске. Так что я просто начала обшивать маску на лице кожей.

Впервые Кендис продемонстрировала эти фасоны на нью-йоркской неделе моды ещё в 2017 году, воскресив эти кожаные и атласные маски, увидев, что они пользуются спросом.

КЕНДИС КУОКО: Здесь у нас очень красивые подвязки, которые обычно есть на чулках. Да, мы прикрываем ими лица, но в результате я чувствую себя сексуальной и сильной.

Для Кендис дело не только в моде: присутствует здесь и личный аспект.

КЕНДИС КУОКО: Маска также должна быть функциональной. У моей дочери очень слабый иммунитет, так что нам приходится осторожничать.

Её отец работает на мостах, что сподвигло её на создание второй компании под названием STEELGorillas, специализирующейся на индивидуальном защитном снаряжении.

КЕНДИС КУОКО: Нашим первым клиентом стал штат Калифорния, или точнее калифорнийский Департамент транспорта.

Объёмы поставок составили миллионы единиц.

КЕНДИС КУОКО: Не знаю, разговаривала ли я столько по телефону когда-либо в своей жизни, сколько разговаривала в последние два месяца.

Мега-компании вроде нашей головной фирмы, Disney, теперь также присоединились к этому движению, оставив на фасоне масок отпечаток своего фирменного стиля. Universal Music Group делает то же самое, выпуская маски с музыкантами-суперзвёздами. Хотя концертные площадки и закрыты, продемонстрировать свои чувства к любимой баскетбольной команде никто пока не запрещает.

Хотя витрины элитных магазинов по-прежнему закрыты щитами, такие бренды, как Louis Vuitton, не сидят сложа руки: они поставили на поток небрендированное индивидуальное защитное снаряжение для тех, кто на передовой.

Знаменитые торговые центры премиального сегмента вроде Lincoln Road в Майами пустуют, однако если украдкой посмотреть в окно, то можно предположить, что новое чувство роскоши скоро станет нормой.

ЙОАННА ХАУС ЛАЙНБЕРРИ: Возможно, что аксессуары всегда будут скорее для подиума, писком моды, но мне кажется, что сейчас люди склонны к самоанализу, а мы стараемся минимизировать свои потери. Мы пытаемся приблизиться к философии, где меньше — это больше.

Если же дело доходит до ковровых дорожек, кто что тогда носит?

МАЙКЛ КОСТЕЛЛО: Жаль, с нами уже нет Джоанны Риверс. Мы бы тогда посмотрели на эпизод «Полиции моды». Джоанна сказала бы что-то вроде: «Ох, боженьки мои! Ты видела, что у неё на лице? Я не знаю, маска ли это или колбаса, но в любом случае это мне нравится! И награда «Лучший костюм» уходит Oscar Mayer* за лицевую маску!»

Хотя по-прежнему непонятно, насколько долгоиграющим окажется этот тренд, многие надеются, что в ближайшем будущем об этих масках будут вспоминать, как об экспонатах истории моды.

Дата выхода в эфир 07 мая 2020 года.

* Oscar Mayer — американская мясная компания (прим. ИноТВ).