Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии

09.05.2020, 12:30, Новости дня

Летчики российских Воздушно-космических сил в День Победы провели авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии.

В парадном строю прошли транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Также в сирийском небе показался самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении пары бомбардировщиков Су-24, шедших на расстоянии 30 метров от лидера и имитировавших дозаправку в воздухе, передает РИА «Новости».

«В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю, и напомнить себе, что есть на кого равняться и у кого учиться», – рассказал пилот самолета Су-24 Сергей Дмитриев.

Летчики опытные, некоторые не раз принимали участие в Парадах Победы, тем не менее даже им не приходится расслабляться во время праздничного пролета. «Самое сложное – это выдержать все параметры полета: строй, скорость, ну и, конечно, выход по времени точный», – рассказал пилот Су-34 Василий Петров.

За воздушным парадом наблюдали и в Латакии. Участницы акции «Бессмертный полк» Елена Саад, Елена Нассер, Татьяна Кассаб и координатор акции в Сирии Инна Боридко вынесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной, и следили за военными летчиками.

Командование и военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, представители командования вооруженных сил Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, а также приняли участие в торжественном митинге.

В завершение торжественных мероприятий запланировано открытие фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.

Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также прошел над Красной площадью в Москве.

Перед этим президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.