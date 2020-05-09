Лукашенко принял парад в Минске: “Даже мысль об изменении традиции прославления для нас неприемлема”

09.05.2020, 12:30, Новости дня

В Минске, несмотря на эпидемию коронавируса, 9 мая проходит масштабный военный парад. Его принимает президент страны Александр Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники: Лукашенко ради этого надел военную форму.

Накануне глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал власти Беларуси к “альтернативным” празднованиям Дня Победы, чтобы “не рисковать человеческими жизнями”: отменить массовые мероприятия, закрыть развлекательные заведения и сократить перемещения людей.

Однако Лукашенко отказался отменять парад и еще раз подтвердил эту позицию 9 мая:

“Белорусский народ нес бремя разрушений, непропорциональное любому лишению сегодняшнего дня. Даже мысль об изменении традиции прославления подвига для нас неприемлема, – заявил он перед началом шествия. – В этом сумасшедшем мире будут люди, осуждающие нас за совершение этого священного акта. Не судите нас. У нас не было выбора, и если бы у нас был, мы бы сделали то же самое”.

“Потому что на нас смотрят глаза убитых солдат, замученных партизан и подпольщиков. Глаза детей Хатыни. Они действительно хотели жить, но погибли в этой ужасной войне. Пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он станет символом Победы всего советского народа”, – подчеркнул он.

Некоторые зрители и чиновники пришли на парад в масках, но многие были без них. Также на парад пришли и некоторые ветераны, несмотря на то, что ранее Лукашенко сказал, что в этом году он не будет привозить их специально на парад, опасаясь за их здоровье из-за коронавируса.

Парад в Минске в этом году – единственный в странах бывшего СССР. Во всех остальных странах, в том числе в России, массовые мероприятия были отменены из-за коронавируса. Российские власти провели в Москве только авиационную часть парада и пообещали вечером праздничные салюты. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин пообещали “повторить” празднования, когда эпидемия коронавируса закончится:

По данным на 8 мая, в Беларуси было выявлено более 21 заболевшего коронавирусом, из них 933 больных было выявлено за последние сутки. Умер от коронавируса, по данным Минздрава, 121 пациент.