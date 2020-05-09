Телевизор Xiaomi Mi TV 4 обновят до OC Android

09.05.2020, 12:30, Разное

Разработчики выпустили обновление для 55-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4. Благодаря улучшениям гаджет будет работать на Android, вместо PatchWall.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4 появился два года назад с толщиной дисплея 4,9 мм, и теперь для него выпустили обновленную операционную систему Android TV. Один из юзеров пообщался с представителями индийского подразделения корпорации, и те ответили, что работа над новой версией активно продолжается, а прошивку планируют распространять по окончанию тестирования поэтапно.

Первоначально Xiaomi Mi TV 4 функционировал на «операционке» Android с фирменным интерфейсом PatchWall для агрегации контента. Два года назад компания из Китая презентовала новые модификации телевизоров на указанной выше платформе с поддержкой YouTube, Google Assistant и других сервисов. Обновление для телевизоров диагональю 32 и 43 дюйма представители корпорации отложили на один год в связи с различными ошибками.