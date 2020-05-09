В России снова выявлено более 10 тыс. больных коронавирусом за сутки, умерли уже 1827 человек

09.05.2020, 12:30, Новости дня

В России за последние сутки снова были выявлены более 10 тысяч больных коронавирусом (10 817), общее число заболевших на утро 9 мая достигло 198 676 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Умерли за последние сутки еще 104 человека, таким образом, число смертей от коронавируса в России составило 1827.

Более половины новых случаев, как и в предыдущие дни, было выявлено в Москве (5667). Таким образом, в столице число заболевших COVID-19, по официальным данным, достигло 104 189 человек.

Власти Москвы ранее заявляли, что это число может быть втрое больше: 300 тысяч человек:

Еще 1075 новых случаев заболеваний коронавирусом за последние сутки были выявлено в Московской области, а 425 – в Санкт-Петербурге.

Из-за пандемии коронавируса в Москве на 9 мая были отменены массовые мероприятия и военный парад: состоялась только его авиачасть, а вечером ожидается салют. Однако президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы пообещали повторить празднования 75-летия победы, когда эпидемия коронавируса закончится: