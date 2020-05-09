Мнение: Остатки величия

09.05.2020, 12:20, Разное

В США заявлено, что договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале следующего года, не будет продлеваться без включения в него новых пяти программ, о которых самозабвенно рассказывал Путин еще в 18 году – это и ракета Сармат, и Авангард, и что-то там такое на ядерной тяге. Тот факт, что все эти программы пока не доведены "до ума" и совершенно неизвестно – будут ли, значения не имеет: раз о них заявлено, как о реальных, значит, США будут настаивать на контроле над ними.

СНВ-3 – последний договор, оставшийся на руинах прежнего миропорядка. США совершенно не горят желанием связывать себя хоть какими-то ограничениями по понятной причине – Россия по сравнению с СССР превратилась в военно-стратегическом отношении в фантом, экономика в руинах, а на востоке есть гораздо более серьезный противник – Китай, который заявил о намерении увеличить численность своих ядерных зарядов до тысячи (и, соответственно, речь идет и о средствах их доставки). Любые обязывающие договоры США намерены заключать только в трехстороннем формате или в формате Китай-США. Россия им уже не интересна.

Прекращение действия последнего договора о сокращениях и контроле окончательно поставит точку в вопросе о месте современной России в современном мире. Это будет констатация, и не более того. Безусловно, российское руководство камлает на американскую военную угрозу – отчасти потому, что просто неспособно представить себе новые угрозы нового времени, отчасти потому, что привычный лозунг об американской угрозе позволяет ему вливать чудовищные деньги на бессмысленные по своей сути военные программы, распределяя бюджет среди своих олигархов, а заодно держать население под контролем привычной риторикой внешней угрозы. Тот факт, что к современным угрозам вроде идущей прямо сейчас эпидемии страна не готова вообще, руководство не смущает – оно не в состоянии осознать новые реалии по причине убогости своего интеллекта.

Пока Путин вполне справляется со своей задачей уничтожения России как субъекта мировой политики. Разрушенная экономика, фрагментированная оборона, отсутствие образа будущего, устаревшая военная доктрина, нищее население – что еще нужно, чтобы встретить старость в подземном бункере как загнанная крыса?