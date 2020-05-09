“Защита от авантюристов”. В Грузии назвали причину отзыва своего посла из Украины

09.05.2020, 12:18, Новости дня

Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили на должность главы украинского Исполнительного комитета реформ, однако разработает тактику защиты от его авантюр. Об этом 9 мая заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет “Новости-Грузия”.

Гахария заверил, что Грузия не поставит под сомнение стратегическое партнерство с Украиной “из-за отдельно взятых безответственных политиков”.

Он добавил, что их посол был вызван в Тбилиси для того, чтобы “пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов”.

При этом премьер дал понять, что опасается “вмешательства во внутренние дела Грузии” со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить от украинской стороны гарантии, что этого не произойдет. Одновременно он подчеркнул, что после губернаторства политика в Одессе, Грузии и Украине потребовалось приложить большие усилия, чтобы “вернуть отношения в рамки нормального, стратегического союзничества”.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

После смены власти в Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.

Саакашвили утверждал, что за преследованием его на родине стоит экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили. “Он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней”, – сказал экс-президент Грузии в июне 2018 года.

22 апреля 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Свое недовольство этим фактом высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

8 мая появилась информация, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что нет никакой угрозы для украинско-грузинских отношений в связи с вызовом грузинского посла Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси.