Два ветерана “Азова” рассказали, что их избили побратимы во главе с Билецким из-за поддержки Стерненко

09.05.2020, 12:18, Новости дня

Бывший доброволец полка “Азов” Назарий Кравченко рассказал, что побратимы вместе с основателем “Азова” и лидером “Нацкорпуса” Андреем Билецким избили его и экс-добровольца Сергея Филимонова из-за поддержки ими одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook 8 мая.

“Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но как оказалось, беседа бывших побратимов не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея”, – написал Кравченко.

Он обнародовал в своем посте фото четырех человек, вероятно, указывая на их причастность к своему допросу.

Вчора увечорі з Serhii Filimonov були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх… Posted by Назарій Кравченко on Reede, 8. mai 2020

Эту информацию подтвердил и юрист Маси Найем.

“Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж… благодарим за очень тонкий намек… И вопрос к Офису президента Украины: а это уже та справедливость, о которой говорил [президент Украины Владимир] Зеленский? Или еще ждать?” – написал Найем в Facebook.

Побили Назарій Кравченко та Serhii Filimonov. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм… Posted by Masi Nayyem on Reede, 8. mai 2020

Сергей Филимонов – доброволец полка “Азов”, бывший руководитель “Гражданского корпуса Азов” в Киеве и бывший руководитель киевской ячейки партии “Национальный корпус”.

Назарий Кравченко – один из основателей “Гражданского корпуса Азов”, первый заместитель главы политической партии “Национальный корпус”.

Стерненко, который в 2018 году нанес смертельные ножевые ранения нападавшему на него, вынесут подозрение по одной из двух статей Уголовного кодекса – либо умышленное убийство, либо убийство с превышением необходимой обороны. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, а 1 мая в него стреляли. Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот.

8 мая 2020 года Билецкий заявил, что “Национальный корпус” и ветераны полка “Азов” придут поддержать одесского активиста Стерненко, если его дело дойдет до суда.