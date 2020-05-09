“Нацкорпус” отверг обвинения экс-добровольцев “Азова” об избиении из-за поддержки Стерненко

09.05.2020, 12:18, Новости дня

“Национальный корпус” выпустил заявление, в котором отверг обвинения бывших добровольцев полка “Азов” Назария Кравченко и Сергея Филимонова об избиении из-за поддержки ими одесского активиста Сергея Стерненко.

“Хайп на теме Сергея Стерненко продолжается. Сегодня он продолжился в виде подлой лжи от экс-представителей “Национального корпуса”, распространивших откровенную клевету на своих бывших собратьев из полка “Азов”. “Национальный корпус” всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов оказать поддержку Сергею Стерненко, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток властей выдать самооборону за тяжкое преступление… Именно поэтому обвинения от бывших представителей “Нацкорпуса” в том, что их заставляли отказаться от поддержки Стерненко, являются абсурдными, а потому еще более откровенно лживыми”, – говорится в заявлении.

В организации отметили, что встреча Кравченко и Филимонова с бывшими побратимами действительно была, однако она касалась других вопросов.

“Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о “пытках” и избиениях являются циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора людей со стороны так называемых пострадавших было больше”, – добавили в “Нацкорпусе”

Сергей Филимонов – доброволец полка “Азов”, бывший руководитель “Гражданского корпуса Азов” в Киеве и бывший руководитель киевской ячейки партии “Национальный корпус”.

Назарий Кравченко – один из основателей “Гражданского корпуса Азов”, первый заместитель главы политической партии “Национальный корпус”.

Стерненко, который в 2018 году нанес смертельные ножевые ранения нападавшему на него, вынесут подозрение по одной из двух статей Уголовного кодекса – либо умышленное убийство, либо убийство с превышением необходимой обороны. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, а 1 мая в него стреляли. Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот.

8 мая 2020 года лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий заявил, что “Национальный корпус” и ветераны полка “Азов” придут поддержать одесского активиста Стерненко, если его дело дойдет до суда.