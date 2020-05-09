Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

09.05.2020, 12:10, Новости дня

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар. Камеры наблюдения зафиксировали стычку.

Инцидент произошел около двух часов дня 7 мая в поселке Новый Свет. Продавщица, по данным издания "Примечания", отказалась продавать товар посетителям, пока они не наденут маски. Немного повздорив, молодые люди вышли на улицу, но вскоре вернулись и потребовали обслужить их. На отказ мужчина плюнул сотруднице магазина в лицо, а та бросила в него банкой с помидорами.

Выбежав за обидчиком на улицу, женщина тут же получила несколько ударов локтем и ногой. Ее противника спустя несколько минут задержали и доставили в отделение: он грозился опубликовать видео с телефона и утверждал, что является тренером по ММА.

Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.