 

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

09.05.2020, 12:10, Новости дня

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар. Камеры наблюдения зафиксировали стычку.

 

Инцидент произошел около двух часов дня 7 мая в поселке Новый Свет. Продавщица, по данным издания "Примечания", отказалась продавать товар посетителям, пока они не наденут маски. Немного повздорив, молодые люди вышли на улицу, но вскоре вернулись и потребовали обслужить их. На отказ мужчина плюнул сотруднице магазина в лицо, а та бросила в него банкой с помидорами.

Выбежав за обидчиком на улицу, женщина тут же получила несколько ударов локтем и ногой. Ее противника спустя несколько минут задержали и доставили в отделение: он грозился опубликовать видео с телефона и утверждал, что является тренером по ММА.

Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.



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