 

Защитник “Ахмата” Семенов: легко согласились на урезание зарплаты

09.05.2020, 12:10, Новости дня

Защитник грозненского "Ахмата" и сборной РФ Андрей Семенов рассказал, как легко он сам и его одноклубники согласились на понижение зарплаты в связи с перерывом в российской премьер-лиги.

" Легко ли пошли на понижение зарплаты? Конечно! Во-первых, сокращение было не таким сильным, как у других клубов, – приводит слова Семенова Sportbox.ru. – Во-вторых, многие игроки уже давно работают в "Ахмате", уважают традиции команды, руководство всегда идет нам на встречу в трудных ситуациях, вовремя платит зарплату, иногда поощряет даже сверх сумм, прописанных в контрактах. С парнями перекинулись парой фраз и, недолго думая, согласились на урезание".

Чемпионат России, как и большинство европейских футбольных лиг, приостановлен из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. "Ахмат" в последнем перед перерывом туре дома уступил московскому "Динамо" (2:3) и с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило четыре миллиона человек, из которых 276 тысяч скончались.



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