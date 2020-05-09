Медведчук решил защитить историческую память

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09.05.2020, 12:10, Новости дня

На Украине может появиться общественное движение "Национальный фронт за защиту исторической памяти", его создание инициировали депутаты фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде.

Председатель политсовета партии Виктор Медведчук сообщил в эфире телеканала "112 Украина", что его партия продолжит вести борьбу за сохранение исторической памяти.

На Украине праздник День Победы с 2015 года называется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные торжества приходятся на 8 мая и совпадают с Днем памяти и примирения, объявленного резолюцией ООН в 2004 году. Новый праздник отмечается без использования советской символики и термина «Великая Отечественная война». За использование советской символики с 2015 года грозит уголовная ответственность.



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