Ученые доказали взаимосвязь между алкоголем и раком

09.05.2020, 12:09, Разное

Ученые из Японии обнаружили взаимосвязь между алкоголем и онкологией. Результаты исследования опубликовали в статье журнала Science Advances.

Эксперты доказали, что существует конкретная генетическая мутация, которая в комплексе со спиртными напитками повышает риски возникновения рака желудка. В эксперименте участвовало 513 человек, болеющих раком желудка, включительно с азиатами и людьми неазиатского происхождения. Ученые взяли 243 образца тканей от пациентов для секвенирования генома. Они же извлекли добавочную генетическую информацию 288 людей, которые хранятся в базах.

Ученые узнали, рак желудка связан с мутированием в гене ALDH2, кодирующем альдегиддегидрогеназу. Это фермент, присутствующий в печени людей, способствует метаболизированию алкоголя. Люди, которые имеют такую мутацию, в среднем, оказались непьющими, а это показывает на высокий риск возникновения онкологического процесса даже при скромном употреблении спиртных напитков. Чаще такая взаимосвязь обнаруживалась у азиатов. Определенные виды рака желудка связывают с мутацией в гене CDH1, отвечающем за межклеточные контакты, их тоже находили у людей, проживающих в Азии.