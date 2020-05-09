 

Киностудия Горького предлагает насладиться в День Победы фильмами о ВОВ

09.05.2020, 12:09, Разное

Праздник Победы в нынешнем году граждане страны проводят в самоизоляции из-за распространения коронавируса. Киностудия им. Горького призывает россиян не скучать, а провести время с детьми за простором кинолент о войне.
Такие картины смотреть непросто, но они показывают современному поколению, какой ценой в тот трудный период досталась победа. В классических фильмах о войне рассказывается о силе духа, милосердии, благородстве и самоотверженности советского народа, они учат при любых обстоятельствах оставаться человеком.

Киностудия предлагает соотечественникам в честь 75-летия Победы подборку легендарных кинокартин на военную тематику, которые помогут проникнуться героической атмосферой того периода. В список, представленный на YouTube-канале студии, вошли такие ленты, как «Сын полка», «Добровольцы», «Офицеры» и многие другие.



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