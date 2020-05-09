 

«Справедливая и понимающая женщина»: Анастасия Костенко поздравила мать с 45-летием

09.05.2020, 12:09, Разное

Анастасия Костенко поздравила свою многодетную мать с именинами. Модель отмечает, каждый из детей родительницы стал самостоятельной личностью.
На своей странице в Instagram жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко нежно поздравила свою любимую маму с 45-летием. Модель очень годится своей родительницей, ведь она имеет четырех детей, и каждый из них стал самостоятельным. Звезда отмечает, не все ее приятели имеют дружеские отношения с матерями, но у нее сложились доверительные отношения с самым родным человеком.

Жена Дмитрия Тарасова отмечает, она была рада, когда мама присутствовала на ее родах и в тот период очень помогла. Доктор сказал, родительница Костенко так переживала, как будто рожала вместе с дочкой. На своей странице в Instagram модель поделилась снимками с родовой, где можно видеть и ее мать.

Также Анастасия Костенко вспомнила, как мать пришивала ей пайетки к костюмам, сюрпризы, которые устраивала, как легко угадывала ее аггравации. Модель пожелала имениннице, чтобы каждый день они радовали друг друга только хорошими новостями.



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