Внуки победителей из разных стран создали живой фронтовой альбом

09.05.2020, 12:08, Новости дня

Дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны создали живой фронтовой альбом, состоящий из коротких песенных поздравлений под мелодию композиции «Эх, дороги…».

«Память о Великой Победе сильнее карантинных мер, любых вызовов и бедствий. Это доказали благодарные потомки победителей, принявшие участие в коротком песенном поздравлении. Друзей, единомышленников, семьи и целые коллективы из разных стран и континентов объединила очень важная и знакомая всем песня военных лет «Эх, дороги…». Незабываемые стихи помогли объединить в единый фронтовой альбом разрозненную мозаику воспоминаний, ключевых событий и личных историй, слез и счастья военных лет», – говорится в описании к ролику.

В записи приняли участие внуки победителей из 20 разных стран: «Начав собирать гвоздики от стен Брестской крепости, мы возложили букет к памятнику Воина-освободителя в Берлине. У всех участников была небольшая мечта – выйти в это непростое время из дома, приобщиться к этому святому празднику и почтить память героев. В канун 75-летия Победы мы сделали это вместе!».

«В каждой семье, у каждого народа остались свои яркие воспоминания и герои – одна на всех была лишь Великая Победа 1945 года», – подчеркнули авторы видео.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.