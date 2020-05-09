Киевляне несут цветы к могиле Неизвестного солдата, несмотря на карантин

09.05.2020, 12:08, Новости дня

Политики, представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и жители Киева в День Победы несут цветы к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны и участвуют в праздничных флешмобах, несмотря карантин в связи с распространением коронавируса.

Церемонии возложения цветов к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве начались утром в субботу. Одними из первых к мемориалу прибыли представители руководства страны – президент Украины Владимир Зеленский, глава парламента Дмитрий Разумков и другие. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» оказалась представлена наиболее массово – несколько десятков ее членов, в том числе Виктор Медведчук и Юрий Бойко, возложили цветы. Последний нес в руках портрет деда, так как в этом году шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» – аналог «Бессмертного полка» – как и другие массовые мероприятия на Украине отменены, передает ТАСС.

Позже представители оппозиции приняли участие в автомобильном флешмобе, во время которого ретроавтомобили под песни военных лет проехали по центральными улицами столицы. К флешмобу активно присоединялись и рядовые киевские автомобилисты, приветствуя праздничную колонну сигналами. В автопробеге принимают участие и несколько ветеранов.

Цветы к памятнику Вечной Славы возложил и глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Он прибыл к месту церемонии с несколькими десятками священнослужителей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Сейчас к мемориалу в центре Киева активно несут цветы и жители столицы. Несмотря на большое количество людей, присутствующие пытаются сохранять дистанцию, так как в стране действует карантин.

Порядок в Киеве обеспечивают 6 тыс. сотрудников полиции и 1,5 тыс. представителей Нацгвардии. О серьезных правонарушениях киевские силовики пока официально не сообщают, однако украинское издание «Страна» сообщило, что на территории мемориального комплекса задержан мужчина, у которого при себе не оказалось документов, также не были пропущены двое человек с ножами и газовыми баллончиками.

В полдень в Киеве начнется очередной флешмоб, всем желающим, где бы они не находились, предложено одновременно включить песню «День Победы». Между тем, по данным украинских СМИ, в общественном транспорте пассажиры уже сейчас исполняют эту песню.

Официальных же мероприятий в День Победы на Украине не запланировано. Правительство приняло решение их отменить, пояснив это возможным обострением ситуации с распространением коронавируса.