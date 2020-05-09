На сайте Xiaomi появился новый смартфон Redmi 9

09.05.2020, 11:53, Разное

Новый смартфон Redmi 9 появился на официальном портале китайского производителя Xiaomi. Как предполагается, данный аппарат получит 4 Гб оперативной памяти.

Знаменитый бренд из КНР Redmi презентовал три модификации линейки Note 9, в которую попали также девайсы Note 9 Pro, Note 9 Pro Max. Особенно сильно потребителей интересует пока не анонсированный смартфон Redmi 9, позиционирующийся как наиболее привлекательный с точки зрения параметров технического характера в своем ценовой сегменте. Пока китайская компания добавила гаджет в перечень выпущенных и грядущих технологических продуктов на официальном сайте, что свидетельствует о скором анонсе разработки.

Redmi 9 значится под кодом M2004J19G, и не так давно он прошел процедуру сертификации азиатского регулятора 3C. Засветился гаджет в известной базе данных Geekbench, что говорит о наличии в мобильном устройстве однокристального процессора MediaTek Helio G80, емкость оперативной памяти составит 4 Гб. В апреле в Сети появился предполагаемый снимок Redmi 9 с тройной основной и двойной фронтальной камерами.