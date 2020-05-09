 

Путин: Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

09.05.2020, 11:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Президентским полком в День Победы заявил, все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены, военные получат самую современную технику.

«Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», – сообщил глава государства, выступая на Соборной площади Кремля.

Путин также подчеркнул, что «75 лет назад, в мае 1945 года, Красная армия положила конец трагедии 20 века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву, которая была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа».

«Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдание. Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге», – сообщил президент, передает ТАСС.

Ранее 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Средняя цена российской нефти Urals в апреле снизилась в четыре раза

09.05 / «Волонтеры Победы» помогли провести ветеранам Великой Отечественной встречи в онлайн-формате

04.04 / НХЛ. Новичок “Рейнджерс” Миллер стал жертвой расизма

20.04 / В больнице Екатеринбурга коронавирусом заразились уже более 90 человек. Среди них пациенты и врачи

04.04 / Следователи начали выемку документов управляющей компании в Орехово-Зуево после взрыва

31.03 / Мнения: Коронакризис проявит лучшие качества россиян

10.04 / ФСИН сообщила о контроле ситуации в колонии под Иркутском

07.04 / Желающих вылететь в Россию из США не набралось даже на один рейс

08.05 / «Волонтерская Рота» поздравила ветеранов ВОВ и детей войны перед 9 мая

26.03 / Подмосковные ученики смогут забрать в аренду школьные компьютеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска