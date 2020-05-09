Путин: Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

09.05.2020, 11:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Президентским полком в День Победы заявил, все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены, военные получат самую современную технику.

«Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», – сообщил глава государства, выступая на Соборной площади Кремля.

Путин также подчеркнул, что «75 лет назад, в мае 1945 года, Красная армия положила конец трагедии 20 века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву, которая была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа».

«Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдание. Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге», – сообщил президент, передает ТАСС.

Ранее 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.