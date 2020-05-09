 

Коэффициент распространения коронавируса в РФ опустился до минимума

09.05.2020, 11:48, Новости дня

Коэффициент распространения нового коронавируса на территории РФ составил 1,06 – это минимальное с начала нового заболевания значение, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент распространения инфекции показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Так, в российской столице показатель находится на уровне чуть ниже 1,06, передает ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше 1.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 817 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 198 тыс. случаев заболевания.

При этом от коронавируса в Москве за сутки вылечились рекордное число пациентов – 2520 человек, количество вылечившихся за все время превысило 12 тысяч.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Китай предложил США помощь в борьбе с коронавирусом

14.04 / В СБУ разоблачили работающего на ФСБ РФ генерал-майора, он якобы планировал убийство Осмаева

30.04 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в Калининград

02.04 / На следующей неделе в Украине могут наладить серийное производство тестов на коронавирус – Минздрав

06.04 / «Альянс врачей» уличили в липовых отчетностях по закупкам средств защиты

07.04 / Формула-1. Гран-при Канады перенесен на неопределенный срок

31.03 / СБУ уличила чиновника Военно-морских сил Украины в контактах с ФСБ

31.03 / В Виннице разработали первый в Украине протокол лечения больных COVID-19

29.03 / Андрей Шевченко сравнил пандемию коронавируса с аварией в Чернобыле

02.05 / “Дело 2 мая”. В ООН заявили, что правосудие за смерти и убийства 48 людей до сих пор остается призрачным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска