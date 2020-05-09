Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям и принц Чарльз отметили годовщину окончания Второй мировой войны

09.05.2020, 11:45, Разное

Это 8 мая, или V-day (Vitctory Day — День Победы) Великобритания, как и остальные страны, праздновала в обостоятельствах ограничений: с с торжествеными мероприятиями, но в отсутствии зрителей и видео-обращениями вместе выходов на публику. Такие выходы на связь прямо из дома вчера вечером организовали королева Елизавета II, а также герцог и герцогиня Кембриджские, а принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз даже провели небольшое мероприятие.

Елизавета обратилась к нации по телевидению, ровно в 9 часов вечера по местному времени — в то же время 75 лет назад ее отец, король Георг VI когда-то обращался к пережившим войну британцам в 1945 году. Королева начала свою речь с заверений, что герои войны, о которой Европа помнит и сейчас, с уважением отнеслись бы к тому, с какой стойкостью нация переносит глобальную пандемию вируса COVID-19. И напомнила: “Никогда не сдавайтесь и не отчаивайтесь — ведь это и есть основной посыл Дня Победы”.

Обращение королевы Елизаветы по случаю 75-летия со Дня Победы

Я хорошо помню, те праздничные эпизоды, которые мы с сестрой и сэром Уинстоном Черчиллем наблюдали с балкона Букингемского дворца в 1945 году. То чувство радости, которое испытывали все мы. Многие люди погибли в этих ужасные конфликтах: они сражались, чтобы мы смогли жить в мире, быть свободными людьми, они рискнули ради своих семей и близких. Мы должны и будем помнить их… Военное поколение знает, что лучший способ отдать дань уважения тем, кто не вернулся — это удостовериться, чтобы подобного больше не произошло. Самый главный вклад в историю — тот факт, что страны, бывшие заклятыми врагами, перестали быть таковыми, и теперь все делают сообща.

Возможно, сейчас нам тяжело, что мы не можем отметить эту годовщину как нам хотелось бы, а вместо этого делаем это из наших домов. Но наши улицы не пусты, они переполнены любовью и заботой, которую мы бережем друг для друга. И когда я смотрю на нашу страну сегодня, то я вижу, что мы все хотим защитить и поддержать друг друга. И я с гордостью говорю, что мы все еще та нация, на которую те храбрые солдаты, моряки и летчики смотрели бы с уважением. Я посылаю вам всем мои теплейшие поздравления.

Видео обращения было записано еще на прошлой неделе в Виндзорском замке: там королева и ее супруг, принц Филипп, проводят этот карантин. Внимательные зрители также заметили, что Елизавета II сидит за столом в окружении значимых для нее талисманов, напоминающих о войне. На ней надеты две броши — бриллиантовая и аквамариновая, подаренные отцом в память о победе, а на столе лежит часть ее обмундирования, которое Елизавета носила во время Второй мировой в 1945 году. Особое значение имеют и два появляющиеся на видео снимка: справа от королевы стоит портрет короля Георга VI, сделанный 8 мая 1945 года, а слева, на дальнем плане — фото самой Елизаветы, ее сестры Маргарет и их родителей вместе с Уинстоном Черчиллем, датируемое тем же числом.

Менее официальным и более неформальным стало обращение Кейт Миддлтон и Принца Уильяма, которые связались по видео с ветеранами Второй мировой войны. Общение герцога и герцогини Кембриджских с обитателями дома престарелых в графстве Ист-Сассекс — а именно туда звонили Кейт и Уильям — было больше похоже на дружескую беседу старых знакомых, чем на программный звонок. Ветераны, средний возраст которых составляет 95-100 лет, рассказывали байки военных времен и вспоминали былые подвиги. В ответ Кейт рассказала, что сейчас их старшие дети, пятилетняя Шарлотта и шестилетний Джордж, в поют популярную в годы Второй мировой песню “Мы встретимся вновь” ( We’ll Meet Again), которую им задали разучить в школе специально к этой памятной дате:

Школьные учителя поставили перед ними сложную задачу, но они справились. Да и нам самим было довольно приятно постоянно слышать эту песню дома в последние дни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Ветераны из дома престарелых в Ист-Сассексе — Чарльз Уорд и Жан Холл

Ветераны в ответ на вопрос, какие планы они сами строят на день сегодняшний, ответили бодро и четко:

Мы планируем победу над коронавирусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)8 Май 2020 в 12:55 PDT

Без выходов на связь, но с выходом в свет решили вспомнить о героях войны Принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Герцог и герцогиня Ротсей на короткий срок нарушили свое уединение в поместье Биркхолл и отправились к военному мемориалу в Балморале. Там Чарльз возложил на памятник венок, Камилла принесла цветы, сорванные в их саду, а затем оба почтили память погибших во Второй мировой минутой молчания. Все вышеперечисленное пара проделала в отсутствии зрителей — за происходящим наблюдал лишь находящийся в отдалении фотограф, а также стоящий от них на двухметровой дистанции волынщик. Специально для этого события Чарльз надел Национальный охотничий килт Стюартов изумрудного оттенка.

Принц Чарльз Герцог и герцогиня Ротсей

Возложение венков в самом Лондоне при этом было отменено, но Елизавета II разрешила использовать площадку возле Букингемского дворца как место для проведения вечернего представления военно-воздушных сил по случаю Дня Победы. В России же авиа-парад по этому случаю прошел сегодня утром.