Впечатляющее зрелище: в Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

09.05.2020, 11:42, Разное

Из-за пандемии коронавируса в России основную часть Парада Победы было решено не проводить. При этом соотечественники смогли стать свидетелями впечатляющего зрелища. В небе над Красной площадью в Москве прошел авиапарад.

Отмечается, что пролет начался с вертолетов, затем появились и бомбардировщики. Масштаб события способен удивить. Для успешного проведениях воздушного парада были использованы восемь аэродромов, находящихся в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Воздушные парады планировалось провести в десятках российских городах. Для этого выделили более шестисот самолетов. Дело в том, что единственная часть Парада Победы, которую не перенесли из пандемии коронавируса в России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Главнокомандующий пообещал, что соотечественники еще смогут отметить событие. Это будет сделано по всем канонам, а также в соответствии с традициями.