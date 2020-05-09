Продажи автомобилей в РФ снизились на 64%

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09.05.2020, 11:40, Новости дня

В РФ в прошлом месяце удалось реализовать свыше 53,3 тысяч новых машин.

Вместе с тем предложенный показатель на 64,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, аналитики подчеркнули, что за период с января по апрель 2020 года местные дилеры продали на российском рынке свыше 422 тысяч машин, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Также указывается, что коммерческих машин в прошлом месяце продали в количестве 5,1 тысяч машин, потеряв около 42,6% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года.

Кроме того, специалисты уверены, что негативная динамика продаж продлится и последующие месяцы, а причина состоит в текущей обстановке с коронавирусом. Подобные результаты фиксируются и в остальных странах мира.



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