На продажу выставлен редкий Maserati с пробегом 15 000 километров

09.05.2020, 11:40, Новости дня

В продажу выставили на продажу редкий экземпляр Maserati 3500 GTi 1962 года выпуска.

За данный автомобиль текущий владелец намерен получить 150 тысяч долларов. Модель, несмотря на внушительный возраст, обладает минимальным пробегом 15 тысяч километров. Известно, что большая часть всего срока проведена именно в гараже, за счет чего удалось сохранить привлекательный вид.

Кроме того, в оригинальном исполнении Maserati 3500 GTi 1962 имел серебристый оттенок, однако позже владелец сменил цвет на черный. Известно, что под капотом редкого автомобиля установили 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 220 л.с. Предполагается, что для полного восстановления может понадобиться еще до 400 тысяч долларов.