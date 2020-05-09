Оксана Федорова оплакивает потерю близкого человека

09.05.2020, 11:30, Разное

Популярная телеведущая и модель Оксана Федорова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своей скорби от потери близкого ей человека. Поклонники знаменитости выразили солидарность с ней.

Немногие поклонники телезвезды знают, что она является глубоко верующим человеком, регулярно посещающим храм Божий. Недавно случилось печальное событие: ушел из жизни батюшка Амвросий – духовник Оксаны Федоровой. В своем микроблоге Instagram знаменитость пояснила о покойном. Она отметила, что батюшка Амвросий был выдающимся священником и человеком, относящимся с любовью и пониманием к каждому, кто приходил к нему за советом и помощью. По словам модели, духовник помогал и ей, и всем прихожанам в трудную минуту молитвой и добрым словом. “Любимый батюшка” – так называли покойного все, кто его знал. “Плачет душа от потери. Спаси Господи!!!” – такими словами завершила Фёдорова свои откровения.

Поклонники ведущей постарались своими комментариями поддержать свою любимицу. “Соболезнуем”, “Светлая память”, “Царство небесное” – такими словами фолловеров была отмечена публикация хозяйки аккаунта. Некоторые поинтересовались, не стал ли коронавирус причиной смерти священника.